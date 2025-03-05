В СФ предложили создать реестр домашних питомцев с регистрацией на Госуслугах

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В России нужно ввести норму о создании единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги. Об этом заявила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, можно сколько угодно внедрять процедуру ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в среду обитания), производить безвозвратный отлов, усыплять невостребованных бездомных собак, однако ни одна из этих мер не будет эффективной, если не остановить неконтролируемый приток животных на улицы.

"Остановить его [неконтролируемый приток животных на улицы] возможно только с введением всеобщей обязательной регистрации домашних непродуктивных животных, и начать надо с собак", – заявила Епифанова.

В связи с этим сенатор предлагает создать единую федеральную базу домашних непродуктивных животных с последующей ее интеграцией в Госуслуги, а также обязательного чипирования и стерилизации животных, не предназначенных для разведения. Кроме того, необходимо пересмотреть список потенциально опасных собак, который сейчас представляет собой "совершенно нерабочий, куцый вариант".