В СФ предложили создать реестр домашних питомцев с регистрацией на Госуслугах

В России нужно ввести норму о создании единой федеральной базы домашних питомцев с последующей ее интеграцией в Госуслуги. Об этом заявила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
По ее словам, можно сколько угодно внедрять процедуру ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск в среду обитания), производить безвозвратный отлов, усыплять невостребованных бездомных собак, однако ни одна из этих мер не будет эффективной, если не остановить неконтролируемый приток животных на улицы.
"Остановить его [неконтролируемый приток животных на улицы] возможно только с введением всеобщей обязательной регистрации домашних непродуктивных животных, и начать надо с собак", – заявила Епифанова.
В связи с этим сенатор предлагает создать единую федеральную базу домашних непродуктивных животных с последующей ее интеграцией в Госуслуги, а также обязательного чипирования и стерилизации животных, не предназначенных для разведения. Кроме того, необходимо пересмотреть список потенциально опасных собак, который сейчас представляет собой "совершенно нерабочий, куцый вариант".
"К владельцам потенциально опасных собак должны предъявляться особые требования с целью соблюдения безопасности окружающих", – заключила Епифанова.