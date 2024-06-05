В Сергиевском районе из-за ливня подтопило несколько приусадебных участков

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В Сергиевском районе в селе Сидоровка, в результате сильных осадков 4 июня подтопило несколько приусадебных участков.

В 20 часов 25 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 40 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о подтоплении жилых домов. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 109 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. По прибытии наши пожарные-спасатели оперативно начали откачивать воду, очищать водопропускную трубу, чтобы предотвратить скопление воды на приусадебных участках. К счастью, жилые дома не пострадали.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает, что номер вызова пожарно – спасательных подразделений «101» и единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» должен знать каждый, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"