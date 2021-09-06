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В сентябре проходит турнир «Кубок КВН городов Самарской области»

6 сентября 2021 17:50
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В мероприятии примут участие команды движения «Самарский КВН».

В сентябре, в рамках празднования 170-летия Самарской губернии, проходит турнир «Кубок КВН городов Самарской области». В мероприятии примут участие команды движения «Самарский КВН».

Игры пройдут:

8 сентября в г.о. Чапаевск (МБУ «СКДК» г.о. Чапаевск, Дворец культуры им. В.И. Чапаева (г.о. Чапаевск, ул. Комсомольская, д. 16);

15 сентября в г.о. Сызрань (МБУ ТКК «Драматический театр им. А.Н. Толстого» (г.о. Сызрань, ул. Советская, д. 92);

17 сентября г.о. Жигулевск (МБУК «Жигулевский Дворец культуры» (г.о. Жигулевск, ул. Пирогова, дом 21).

Начало мероприятий в 18.00. 

Ведущий: Леонид Копичай –абсолютный чемпион Международного союза КВН в составе команды «СОК».

Движение «Самарский КВН» существует на территории Самарской области с 2005 года. На сегодняшний день КВНом охвачен каждый уголок нашей области. В КВН играют самые маленькие жители губернии, которых объединила «Система юниор лиг Самарской области». Их родители стали участвовать в «Лиге трудовой молодежи Самарской области». И всегда в авангарде идут самые активные, молодые и находчивые – студенты, которые играют в Официальной лиге Международного союза КВН – лиге КВН «САМАРА», в лиге «Молодой специалист» и в Молодежной лиге КВН «ТОЛЬЯТТИ». КВН – это не просто игра, это настоящее движение, объединяющее молодежь всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

 

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