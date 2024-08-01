Я нашел ошибку
Главные новости:
При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.
В Шигонскую больницу трудоустроилась участница программы «Земский фельдшер»
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону.
В селе Бобровка Кинельского района пропал мальчик
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.
Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова
Подготовка к осенне-зимнему периоду включает в себя не только модернизацию и обновление сетей, но и подготовку котельных, многоквартирных домов, объектов социальной сферы, получение паспортов готовности ресурсоснабжающими предприятиями и управляющими орга
В администрации Самары обсудили ход подготовки к отопительному сезону
Цель – вовлечь как можно больше жителей в раздельный сбор отходов и осознанное потребление.
РЭО разработал приложение Uberu, позволяющее обменивать вторсырье на баллы
Центральное мероприятие состоится в Самаре 4 августа на территории парка имени Гагарина.
Куйбышевская магистраль приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
В результате визита общественник дал положительную оценку организации работы пункта участковых уполномоченных полиции отделения полиции.
«Гражданский мониторинг»: в Волжском районе общественник посетил пункт участковых уполномоченных полиции
В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен – инициативы и конкретные проекты, которые будут реализованы за пределами iВолги.
В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Бобровка Кинельского района пропал мальчик

1 августа 2024 17:47
95
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону.

ГУ МВД СО: разыскивается несовершеннолетний 2016 года рождения.

Приметы: рост 130, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.
Одежда: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, при себе имел сумку через плечо черного цвета.

01.08.2024 в 13:30 ушел из дома, расположенного в с. Бобровка по ул. Березовая и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону: 8 ( 846) 200-13-37. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
299
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
291
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
237
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
240
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
420
Весь список