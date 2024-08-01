В селе Бобровка Кинельского района пропал мальчик

95

ГУ МВД СО: разыскивается несовершеннолетний 2016 года рождения.



Приметы: рост 130, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Одежда: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, при себе имел сумку через плечо черного цвета.



01.08.2024 в 13:30 ушел из дома, расположенного в с. Бобровка по ул. Березовая и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону: 8 ( 846) 200-13-37. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО