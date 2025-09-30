В селе Никитино Елховского района открылась модельная библиотека «Территория диалога»

102

В Елховском районе открылась модельная библиотека «Территория диалога» — новый центр притяжения для жителей всех возрастов

В селе Никитино Елховского района состоялось торжественное открытие модельной библиотеки «Территория диалога». Библиотека создана в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Модернизация превратила традиционную библиотеку в современное многофункциональное пространство, которое станет центром культурной, образовательной и социальной жизни всего района.

Проведенный ремонт преобразил помещение, создав новые, комфортные зоны для библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга. Фонд библиотеки был значительно обновлен: закуплено более 3,3 тысяч экземпляров новых книжных изданий, включая интерактивные книги, которые привлекут внимание юных читателей. Приобретена современная мебель, установлено новое компьютерное и мультимедийное оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному интернету.

Особое внимание уделено доступу к современным информационным ресурсам. Теперь читатели Никитинской библиотеки имеют возможность пользоваться электронными библиотеками «ЛитРес», Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и ее детским разделом (НЭБ.Дети). Средства муниципального бюджета позволили изготовить яркую световую вывеску «Библиотека», а также оформить подписку на электронную библиотеку «ЛитРес: Библиотека» и актуальные периодические издания.

Библиотека предлагает жителям района пять тематических зон, каждая из которых ориентирована на конкретные потребности посетителей:

«Читай-Играй» — развивающее пространство для самых маленьких.

«Инфо-зал» — зона с компьютерами и доступом к электронным базам данных.

«Центр Чтения» — уютная территория с классической и современной литературой для книголюбов.

«Территория диалога» — площадка для дискуссий, лекций и встреч с интересными людьми.

«Арт-студия» — творческое пространство для мастер-классов и занятий рукоделием.

Сформирована насыщенная программа мероприятий, учитывающая интересы разных поколений — от дошкольников и молодежи до людей «серебряного» возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека готова предложить образовательные курсы, консультации для родителей, литературные клубы и лектории.

«Открытие модельной библиотеки — это значимое событие для всего Елховского района, — отметила и.о. главы муниципального района Татьяна Беспалова. — Мы создали не просто обновлённое здание, а настоящий дом знаний и творчества, где каждый житель найдёт занятие по душе. Это инвестиция в наше будущее, в укрепление семейных ценностей и создание комфортной среды для всех поколений».

Библиотека нового поколения открывает новые горизонты для культурного и социального развития муниципального района Елховский, способствуя формированию активного и образованного сообщества, где семейные ценности занимают центральное место.

Фото: администрация Елховского района