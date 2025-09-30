В селе Никитино Елховского района открылась модельная библиотека «Территория диалога»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
1 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» можно пройти вакцинацию
В ходе ремонта выполнен комплекс внутренних работ с обновлением покрытий стен, потолков и напольных покрытий, полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения, отопления.
В селе Тенеево Кошкинского района проведен капремонт в офисе врача общей практики
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Никитино Елховского района открылась модельная библиотека «Территория диалога»

30 сентября 2025 15:20
102
Особое внимание уделено доступу к современным информационным ресурсам.

В Елховском районе открылась модельная библиотека «Территория диалога» — новый центр притяжения для жителей всех возрастов
В селе Никитино Елховского района состоялось торжественное открытие модельной библиотеки «Территория диалога». Библиотека создана в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. 
Модернизация превратила традиционную библиотеку в современное многофункциональное пространство, которое станет центром культурной, образовательной и социальной жизни всего района. 
Проведенный ремонт преобразил помещение, создав новые, комфортные зоны для библиотечно-информационного обслуживания и организации досуга. Фонд библиотеки был значительно обновлен: закуплено более 3,3 тысяч экземпляров новых книжных изданий, включая интерактивные книги, которые привлекут внимание юных читателей. Приобретена современная мебель, установлено новое компьютерное и мультимедийное оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному интернету.

Особое внимание уделено доступу к современным информационным ресурсам. Теперь читатели Никитинской библиотеки имеют возможность пользоваться электронными библиотеками «ЛитРес», Национальной электронной библиотекой (НЭБ) и ее детским разделом (НЭБ.Дети). Средства муниципального бюджета позволили изготовить яркую световую вывеску «Библиотека», а также оформить подписку на электронную библиотеку «ЛитРес: Библиотека» и актуальные периодические издания.
Библиотека предлагает жителям района пять тематических зон, каждая из которых ориентирована на конкретные потребности посетителей:
«Читай-Играй» — развивающее пространство для самых маленьких.
«Инфо-зал» — зона с компьютерами и доступом к электронным базам данных.
«Центр Чтения» — уютная территория с классической и современной литературой для книголюбов.
«Территория диалога» — площадка для дискуссий, лекций и встреч с интересными людьми.
«Арт-студия» — творческое пространство для мастер-классов и занятий рукоделием.
Сформирована насыщенная программа мероприятий, учитывающая интересы разных поколений — от дошкольников и молодежи до людей «серебряного» возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека готова предложить образовательные курсы, консультации для родителей, литературные клубы и лектории.
«Открытие модельной библиотеки — это значимое событие для всего Елховского района, — отметила и.о. главы муниципального района Татьяна Беспалова. — Мы создали не просто обновлённое здание, а настоящий дом знаний и творчества, где каждый житель найдёт занятие по душе. Это инвестиция в наше будущее, в укрепление семейных ценностей и создание комфортной среды для всех поколений».
Библиотека нового поколения открывает новые горизонты для культурного и социального развития муниципального района Елховский, способствуя формированию активного и образованного сообщества, где семейные ценности занимают центральное место. 

 

Фото: администрация Елховского района

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
198
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
360
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
193
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
367
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
529
Весь список