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В Саратовской области повара ВВО показали лучший результат в стрельбе на конкурсе «Армейский запас-2021»

2 июня 2021 15:57
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В конкурсе «Армейский запас-2021» принимают участие более 90 военных поваров.

В Саратовской области команда военных поваров пулемётно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа показала лучший результат в боевой стрельбе на Всеармейском этапе конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021».

Начальники продовольственных служб стреляли из пистолета ПМ по грудной фигуре, находящейся на дальности 25 метров. Младшие специалисты выполняли стрельбу из автомата Ак-74 по мишени на дальности 100 метров.

Первое место заняла команда Восточного военного округа, набрав более 110 баллов. Второе и третье место заняли команды Западного военного округа и Воздушно-десантных войск, соответственно.

В конкурсе «Армейский запас-2021» принимают участие более 90 военных поваров представляющие военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ. Победители Всеармейского конкурса представят Россию на международном конкурсе «Полевая кухня».

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

Теги: ВВО лучший результат повора стрельба

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