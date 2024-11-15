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В СамГТУ пройдёт открытие серии мероприятий «Фотовыставка «Помнить, чтобы жить»

15 ноября 2024 14:35
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Выставка пройдёт в формате презентации и проведения открытых лекций от профессиональных юристов, психологов, специалистов правоохранительных органов.

19 ноября в 11:20 в Самарском государственном техническом университете (ул. Первомайская, 18, 1 корпус, холл концертного зала) пройдёт открытие серии мероприятий «Фотовыставка «Помнить, чтобы жить»

Фотовыставка проходит в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2021 - 2026 годы.

Одной из самых актуальных проблем, стоящих перед обществом сегодня, является терроризм. Это явление может принимать различные формы и проявляться в различных контекстах, вызывая значительные разрушения и человеческие жертвы. Наиболее трагическими и резонансными преступными действиями в настоящее время являются террористические акты, поскольку они направлены на массовое убийство невинных граждан и причинение значительного ущерба общественной безопасности. Наиболее подвержены влиянию идеологии в сочетании с другими указанными причинами совершения террористических актов молодые люди. Это происходит в силу возрастных особенностей психологического развития: стремлению к отрицанию существующего и самоутверждению, а также в силу материальной необеспеченности, неосведомленности.

В целях профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, информационного просвещения молодых людей о возможных последствиях участия в экстремистских акциях была организована серия мероприятий «Фотовыставка «Помнить, чтобы жить».

Выставка пройдёт в формате презентации и проведения открытых лекций от профессиональных юристов, психологов, специалистов правоохранительных органов. По каждому террористическому акту подготовлены три информационных фотостенда: первый расскажет о самом событии, второй представит воспоминания свидетелей и участников, третий предоставит юридическую информацию о мерах ответственности за подобные преступления. Фотографии с крупных террористических актов, произошедших в России, наглядно продемонстрируют последствия каждого теракта.

Серия мероприятий пройдет в 10 образовательных организациях Самары.

На открытии фотовыставки планируется выступление почётных гостей. Среди них руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара Владимир Владимирович Пресняков, руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара Татьяна Викторовна Шестопалова, руководитель аппарата антитеррористической комиссии Самарской области, Сергей Анатольевич Решетов, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Владимирович Франк, директор Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Елена Геннадьевна Шиханова.

Вместе мы сохраним безопасность и стабильность в нашем обществе, вдохновим на действия и поможем каждому из нас задуматься о своей роли в борьбе с экстремизмом и насилием, о значении мирного сосуществования и взаимопонимания. Будем бдительными, объединяющими и неравнодушными.

Организаторами мероприятия выступают муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодёжи» 

Теги: Самара Университет

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