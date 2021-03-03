В СамГМУ проходит вакцинация от COVID-19

89

В Самарском государственном медуниверситете проходит вакцинация от COVID-19. Прививки делают студентам и профессорско-преподавательскому составу. В медицинском сообществе вакцине доверяют.

Чтобы пройти вакцинацию, сначала студент должен обратиться в регистратуру поликлиники и заполнить заявление, получить талон, а затем пройти в кабинет, где его осмотрит врач и подробно расспросит о состоянии его здоровья. Только после этого, если нет никаких противопоказаний, можно отправляться в процедурный кабинет.

«Я решила сделать прививку, потому что не хочу переболеть в тяжелой форме, - рассказала студентка пятого курса института клинической медицины Юлия Соловьева. – Если даже привитый человек заболеет, то COVID-19 будет протекать у него в легкой форме без тяжелых последствий. Вакцина уже прошла все значимые испытания, поэтому прививаться мне не страшно».

Как рассказал главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков, вакцинация проходит в специально подготовленных кабинетах на территории Клиник и здравпунктов.

«В основном мы ориентированы на студентов университета и профессорско-преподавательский состав, - говорит Николай Измалков. - Как правило, в одной точке прививается порядка 50 человек в день. К старту вакцинации мы готовились заранее: вакцины имеют определенные условия хранения. Поэтому мы специально приобрели морозильные установки, которые находятся и в аптеке, где основной склад вакцины, и в кабинетах».

Сегодня в регионе работают более 140 пунктов вакцинации. Привито уже более 106 000 человек, из них завершили вакцинацию порядка 46 000 жителей.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Напомним, дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг. Для заявки на портале необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице).

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию (по телефону 122 или на портале Госуслуг кнопка «Записаться в лист ожидания»), и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.