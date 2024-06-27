В Самару привезут памятник писателю Алексею Толстому

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Подробности рассказал депутат Госдумы РФ от 63-го региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Памятник великому русскому писателю Алексею Толстому установят в Литературном сквере. Прилегающую территорию на Фрунзе, 135, в Самаре благоустроят. Также приведут в порядок пешеходную зону вдоль улицы. Она станет более комфортной и удобной для прогулок.



Центральную скульптуру привезут в Самару к началу осени. А откроют памятник и сквер ко Дню города. На торжественную церемонию приедут потомки писателя.



Напомним, территорию на Фрунзе обновят на частные средства, которые привлек депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, пишет Сова.