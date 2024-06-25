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В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери

25 июня 2024 11:50
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В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери

Одну из самых почитаемых православных икон представили самарским верующим в Софийском соборе.

«Помолиться святыне можно сегодня и завтра. Наша сила — в вере!», — написал в своем Телеграм-канале сегодня, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, в Самару Московский список Казанской иконы Божией Матери XVI века привезли по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви в рамках Всероссийского молебна о Победе. Икону провезут по десяткам городов России.

Присоединиться к молебну в Самаре можно 25 и 26 июня.

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых и наиболее часто воспроизводимых православных икон. Она считается чудотворной. В православной традиции, образ Божией Матери помог освободить Россию от польской интервенции в 1612 году.

Около 100 лет икона считалась утраченной. Однако 4 ноября 2023 года Патриарх Кирилл в Успенском соборе Кремля объявил об обретении подлинника Казанской иконы Божией Матери.

«Это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский, который был Великой святыней в самое опасное время нашей истории. Имею ввиду средние века, когда решалась судьба России, когда враг — поляки находились в Москве, когда избавление от этого врага означало, будет ли Россия свободной страной или она будет в вечной зависимости от иноземцев. В этот исторический момент происходит явление Казанской Божией Матери. Образ датирован 1580-м годом», — заявил Патриарх.

К образу Казанской Божией Матери обращаются с молитвой о покровительстве сражающимся воинам, о благословении детей и о семейном счастье, пишет Обоз.инфо.

Теги: В центре внимания

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