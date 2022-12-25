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В Самару приехал главный Дед Мороз России. Волшебник пообщался с юными самарцами и поздравил с наступающим Новым годом.

Так, в театре «Самарская площадь» прошла елка для особенных детей. Этой традиции уже много лет. Порядка 80 ребят пообщались с настоящим Дедом Морозом. Вместе они танцевали и зажигали новогоднюю ель. Позже детям был показан мультфильм "Илья Муромец", созданный ребятами с особенностями развития.

В ДК "Заря" для детей военнослужащих также подготовили праздничную программу. Ребята отправились в путешествие, чтобы познакомиться с Дедами Морозами народов России: Тол Бабаем, Кыш Бабаем, Ямал Ири и другими. После интерактива был представлен спектакль «Три заветных желания, или Волшебник Изумрудного города».

Перед показом на сцену вышел Дед Мороз, который поздравил самарцев с наступающим Новым годом: Пусть следующий год принесёт Вам удачи, исполнения заветных желаний, крепкого здоровья. Чтобы на все добрые начинания сил было достаточно. Побольше сказочного настроения и лучезарных улыбок.

Фото: администрация Самары