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В Самару приедет сказочный поезд Деда Мороза
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В Самару приедет сказочный поезд Деда Мороза

28 ноября 2021 20:32
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В Самару приедет сказочный поезд Деда Мороза

5 декабря Дед Мороз отправится в свое большое путешествие по стране на специальном поезде, который для него уже подготовили железнодорожники. Даже сказочным персонажам без навыков бизнеса сейчас никуда, поэтому дедушка Мороз провел презентацию своей поездки на Казанском вокзале Москвы.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, «покататься» Деду Морозу придется славно: за 40 дней он проедет 13 000 километров, посетив 36 городов. Поезд отправится из Великого Устюга и сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Ульяновске, Саратове, Волгограде и других городах. В каждом городе посетителей ждут подарки и представления.

В Самару поезд придет 17 декабря в 9:00, а отправится дальше – в 20:30. Будем ждать.

Теги: Новый год

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