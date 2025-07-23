В Самару прибыл «Поезд Победы»

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В среду, 23 июля, жители Самары – Города трудовой доблести – получили уникальную возможность погрузить в историю России времен Великой Отечественной войны благодаря «Поезду Победы». Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены ключевым событиям или вехам 1941-1945 годов.

Для Самарской области принимать уникальный историко-патриотический проект в год 80-летия Победы – большая честь и дань памяти нашим землякам, сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне. Напомним, более полумиллиона жителей Куйбышевской области были мобилизованы на фронт или ушли добровольцами. В годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны, куда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации, более 40 крупных промышленных предприятий вместе с рабочими и инженерами. Здесь же расположились редакции центральных газет: «Правда», «Известия», «Ведомости Верховного Совета Союза ССР».

За время войны в Куйбышеве были изготовлены около 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Область стала одним из крупных индустриальных центров страны. Развитие получили нефтеперерабатывающая, подшипниковая, автомобильная, газовая, авиационная и другие отрасли промышленности. Железная дорога им. Куйбышева стала главной магистралью, благодаря которой фронт обеспечивался боеприпасами, военной техникой, горючим и продовольствием.

В числе первых посетителей «Поезда Победы» школьники, воспитанники юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов, участники и ветераны специальной военной операции.

Министр внутренней политики Сергей Филиппов подчеркнул, что «Поезд Победы» помогает школьникам, студентам погрузиться в историю нашей страны, в события Великой Отечественной войны.

«В рамках экспозиции «Поезда Победы» можно пройти по вагонам и оказаться в том времени. Очень хорошо, что есть интерактив, благодаря которому можно посмотреть ролики на медиаэкранах или что-то потрогать руками, слушая при этом рассказ аудиогида, – отметил Сергей Филиппов. – Приятно, что собрано очень большое количество важной информации, которая точно дополняет то, что ребята проходят в школе, узнают из книг, фильмов. Погружение в такую «живую» историю очень важно и для определенного психологического восприятия что такое война, насколько это было тяжелое время, насколько нелегко далась советскому народу Победа в 1945 году, как тяжело проходило начало войны, какие испытания пришлось пройти людям. Те, кто делал эту экспозицию, сделали очень большое дело: оживили большую историю и дали возможность к ней прикоснуться».

Сперва все посетители погружаются в довоенный июнь 1941 года. Проходя дальше, можно увидеть начало войны и подвиг солдат при обороне Брестской крепости. Плачущая мать – символ всех солдатских матерей – провожает молодых мальчишек на фронт, защищать Родину. Битва за Москву и фрагмент линий укреплений, окопов и траншей на передовой демонстрируют стойкость русского солдата: здесь слышны взрывы, во время которых чувствуется вибрация под ногами.

«Благодаря «Поезду Победы» современное поколение, наши дети видят, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Молодежь видит, за что сражались наши деды и прадеды, – отметил Герой России, ветеран специальной военной операции, участник федеральной программы «Время Героев» Андрей Ерёмин. – Сейчас в данный момент наши военнослужащие – участники специальной военной операции – выполняют те же самые задачи, что и предыдущее поколение, приближая наш мир к Победе».

Отдельный вагон посвящен одному из самых страшных преступлений Третьего рейха – концлагерям. Забота о раненых на войне – тоже своего рода поле боя, за спасение человеческих жизней. Здесь же, в санитарном вагоне, рассказывается о значимости научных открытий и достижений в годы войны. В «Поезде Победы» представлена одна из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Посетитель увидит воссозданный фрагмент интерьера советского бронепоезда «Илья Муромец» и сможет оказаться на стыке двух настроений – ликования от победы и горечи потерь.

«Если мы не будем знать, чтить историю своей Родины, у нас не будет будущего. Экспозиция поезда-музея напоминает нам, через какие жертвы прошла наша страна. Ни одна другая страна мира не потеряла столько людей, сколько наша в годы Великой Отечественной войны, – отметил Герой России, ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Школа Героев», общественный советник Губернатора Самарской области Максим Девятов. – Большое впечатление на меня произвел вагон, посвященный обороне Брестской крепости, когда люди не сдавались, несмотря ни на что. Я с малых лет вдохновлялся подвигом советских солдат».

В поезде воссоздана историческая реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур. Скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц.

«Экспозиция поезда-музея очень реалистичная. Когда я только зашел в первый вагон, мне показалось, что там находятся актеры, а не фигуры, которые поражают своим сходством», – отметил Анвар Шарапов, активист поискового движения России «Сокол». – «Поезд Победы» – очень важный и значимый проект, который нужен для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, о героях – наших дедов и прадедов, которые сражались за свою страну, за наше будущее».

«Поезд Победы» сделал остановку в Самаре на два дня. Напомним, что жители и гости города 23 июля смогут посетить выставку с 10:00 до 19.00, а 24 июля – с 10:00 до 16.00. Экспозиция колесит по России уже шестой год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы».

Фото: Андрей Савельев