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В Самару прибыл «Паровоз Победы»

5 мая 2025 12:55
197
В Самару прибыл «Паровоз Победы»

В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне по городам страны курсирует "Паровоз Победы" (6+). Праздничный ретросостав посетил Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевскую, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1 и 5 мая прибыл в Самару.

Это 9 платформ с военной техникой, на которых разместили уникальные экспонаты, в том числе автомобиль-амфибию. Во главе - легендарный паровоз "Лебедянка". Также в состав эшелона вошли пассажирские вагоны "Бессмертного полка", а сотрудники поезда одеты в форму времен Великой Отечественной войны.

На станциях организовывают полевые кухни, раздачу георгиевских лент, выставки раритетного стрелкового оружия и лазертаг для детей. Также участие в мероприятии принимают профессиональные реконструкторы и творческие коллективы. Все желающие могут сфотографироваться с экспонатами и подняться в кабину паровоза.

А перед тем как поезд прибыл в столицу 63-го региона, на площади у железнодорожного вокзала прошел флешмоб "Вальс Победы" (0+). Участники исполнили победный вальс под композицию "Синий платочек", пишет Сова.

Также с сегодняшнего дня в самарском метро будет курсировать Поезд Победы. 

Фото: скрин видео Сова.

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