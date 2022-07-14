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В Самару прибыл блогер-путешественник, покоряющий Волгу на сапе

14 июля 2022 10:06
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В Самару прибыл блогер-путешественник, покоряющий Волгу на сапе

В Самару прибыл необычный путешественник. Стас Вулканов из Беларуси решил пройти Волгу от её истоков до Каспийского моря всего за 100 дней. В качестве средства передвижения отважный блогер выбрал обычный сап, проще говоря, надувную доску с одним веслом.

«Всё началось в 2018 году, когда я впервые познакомился с этой надувной лодкой. Всегда хотел попробовать себя в роли путешественника. И благодаря этому снаряду я начал покорять реки, мой первый сплав был 1350 километров, то есть мне сразу хотелось с места в карьер. Я тогда преодолел Десну, Днепр и добрался до Чёрного моря за 35 дней», - рассказал сап-бордист.

Из дома Стас вышел еще 28 апреля. И все эти дни мужчина находится в пути. Он уже успел побывать в десятках российских городов. Ночует Стас, как правило, на берегу – разбивает палатку, разводит костёр.

В каждом городе путешественника на сапе встречают его коллеги по хобби. В ходе подготовки к волжскому турне Стас Вулканов онлайн нашел множество друзей. Теперь встречи проходят оффлайн.

В день мужчина преодолевает более 2 десятков километров. Случались и внештатные ситуации. Примерно через неделю после старта Стас уронил в воду камеру, за которой пришлось несколько раз нырять.

«Вот буквально перед Дубной два дня был сильный ветер, мокрые ноги отнимались от холода, поэтому было жестковато. Если длинная волна, то ты, в принципе, на ней нормально держишься, она подрезает тебя, а ты просто по ней скачешь. Если волна короткая, тут начинаются проблемы. На подходе к заливу разошлись три теплохода, и они пустили с разных сторон большие волны, вестибулярный аппарат не знал, что делать, но на коленях, как говорится, ничто тебя не собьёт с ног», - поделился своими впечатлениями с журналистами из Углича путешественник.

В ближайшие дни Стас Вулканов снова отправится в путь. Своё путешествие он планирует завершить в августе Астрахани, когда там поспеют арбузы. С ними смелый блогер и собирается вернуться домой. По итогам волжского трипа белорусский путешественник хочет написать книгу и снять фильм, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/vulkanovs

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