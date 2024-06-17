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В Самару прибудет Казанская икона Божией Матери

17 июня 2024 11:59
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в Самару прибудет Казанская икона Божией Матери

На два дня Самарская область станет частью Всероссийского молебна о Победе: в Самару прибудет Казанская икона Божией Матери

С 25 по 26 июня 2024 года в Софийском соборе Самары будет находиться чудотворная святыня – Московский список Казанской иконы Божией Матери. Эта икона считается одной из самых почитаемых у православных верующих. Она покровительствует сражающимся воинам. К ней обращаются с самыми разными просьбами, в том числе просят о благополучии детей, исцелении болезней, семейном счастье.

По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви икона XVI века посещает десятки городов России в рамках начавшегося 6 мая в Москве общероссийского крестного хода: Тверь, Ярославль, Вологда, Кострома, Иваново, Владимир, Рязань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и других. Завершится крестный ход 26 августа в Калининграде.

Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

В Самаре доступ к Святыне будет возможен 25 июня 8:30 – 20:00, 26 июня 8:00 – 18:30.

Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.

После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Русская Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы.

Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретён только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.

Организатором Всероссийского молебна о Победе – общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери – по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, в Самаре – при содействии правительства Самарской области и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.

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