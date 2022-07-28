В Самарскую область приехали представители Общественной палаты ДНР

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Делегация Донецкой Народной Республики работает в Самарской области несколько дней по направлениям торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного взаимодействия.

Напомним, что Самарская область одной из первых приняла у себя временных переселенцев с Донбасса и подписала соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с городом Снежное ДНР. В конце прошлой недели и в выходные Дмитрий Азаров работал в ДНР, где команда самарских добровольцев форсирует восстановительные работы на социальных объектах, объектах коммунальной инфраструктуры. Самарские специалисты уже несколько месяцев трудятся в самых разных отраслях хозяйства и помогают отстраивать заново мирную жизнь в Снежном. Это уже вторая рабочая поездка Губернатора на Донбасс. В этот раз Дмитрий Азаров лично встретился и с военнослужащими 63-го региона, которые принимают участие в специальной военной операции. От родных и земляков бойцам были переданы письма со словами поддержки и гуманитарный груз, который поможет нести службу и защищать мирное небо Родины.

Накануне участники делегации посетили Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королёва и Самарский государственный социально-педагогический университет, где приняли участие в круглых столах. Подписано соглашение о сотрудничестве с Самарским государственным социально-педагогическим университетом и Горловским институтом иностранных языков. Заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова рассказала: «Самара очень открыта, она была первой, кто пригласил нашу делегацию, и мы с удовольствием приняли приглашение. Сегодня дан старт нашему взаимодействию. Можно сказать, что поезд дружбы тронулся, подписано первое соглашение между Горловским институтом иностранных языков и Самарским государственным социально-педагогическим университетом. Сотрудничество с Самарской областью для нас очень важно. Ваш регион уже взял шефство над городом Снежное, там сейчас идёт процесс восстановления социальных учреждений, дорог. Рассчитываем, что в дальнейшем наша совместная работа будет способствовать установлению и укреплению экономических, социальных связей».

Отметим, что самарские вузы представляют практический интерес для специалистов Снежного. Напомним, что в перечень университетов, которые сотрудничают в рамках приказа о взаимодействии между образовательными организациями РФ, ДНР и ЛНР, вошли 23 университета из России и 22 из Донбасса, включая правительственные и отраслевые вузы. В частности, документом рекомендовано российским образовательным учреждениям создать для выпускников из ДНР и ЛНР условия, позволяющие проходить обучение в партнерских вузах одновременно, чтобы по результатам итоговой государственной аттестации получить двойной диплом. Самарских вузов в перечне пока нет, но как заявили в министерстве науки и высшего образования РФ, этот список будет расширен.

Еще одно соглашение будет подписано между ТПП Самарской области и Донецкой Народной Республики. Договоренности достигнуты во время визита делегации Общественной палаты ДНР в ТПП региона, организованного совместно комиссией Общественной палаты Самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства и Торгово-промышленной палатой Самарской области. В ходе круглого стола стороны обсудили перспективы сотрудничества бизнес-сообщества и выделили ряд отраслей для взаимодействия: машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, угольная и нефтеперерабатывающая промышленности. Как отметил президент ТПП Самарской области Валерий Фомичёв, самарские партнеры готовы оказывать всестороннюю поддержку ДНР и Снежному: «Мы будем готовить встречу бизнеса, чтобы предприниматели нашли точки соприкосновения». В свою очередь председатель ТПП ДНР Валерия Григорьева отметила, что с признания суверенитета ДНР у региона появились новые возможности для развития. «Уверена, что наши предприниматели заключат взаимовыгодные контракты и будут плодотворно сотрудничать с Самарской областью», — резюмировала она.

В Самарской Губернской Думе при поддержке Общественной палаты Самарской области прошел круглый стол на тему сохранения исторической памяти и борьбы с ложной информацией. Участие в нём приняли члены делегации Общественной палаты ДНР. Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул важность сохранения исторической памяти: «К сожалению, сейчас люди искусственно ввергаются в дезинформационную среду, особенно пагубно это сказывается на молодёжи. Именно общая память связывает все поколения жителей нашей страны, и нужно делать серьёзные выводы из событий прошлого». Член общественной палаты ДНР, ректор «Горловский институт иностранных языков» Светлана Кочетова рассказала, что народ Донбасса уже 8 лет живёт в условиях войны, в том числе и информационной: «Важно прививать правильные устои, ценности и традиции. Россия – огромная мультикультурная страна, которая впитывает в себя достижения многих народов и национальностей. И общими усилиями мы защитим российскую государственность».

«Думаю, что наша совместная работа поможет скорейшему разрешению той большой проблемы, которая сегодня существует. Это проблема не только народных республик. Это наша общая проблема. И только объединив усилия, мы сможем преодолеть кризисные явления, – резюмировал итоги заседаний заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов. – Наш регион активно оказывает помощь в восстановлении Донецкой Народной Республики, в частности города Снежного, с которым установлены партнерские связи. Дел, задач и у общественных палат, и у торгово-промышленных палат очень много».