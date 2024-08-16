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В Самарскую область приедут 25 участников федерального проекта "Студ.путёвка" из Донецка

16 августа 2024 12:37
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В Самарскую область приедут 25 участников федерального проекта "Студ.путёвка" из Донецка

Самарский университет им. Королёва примет студентов из Донецкой национальной академии строительства и архитектуры.

В субботу, 17 августа, в Самару приедут 25 студентов Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Они являются участниками нового федерального проекта "Студ.путёвка". Гостей встретят в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва.

Проект "Студ.путёвка" инициирован и разработан Минобрнауки России совместно с членами Президиума Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности. "Студ.путёвка" стала продолжением проекта "Университетские смены".

В рамках нового проекта более 400 студентов вузов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей до конца 2024 года побывают в вузах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

В Самарском университете им. Королёва студентов ждут в Музее авиации и космонавтики, в научных лабораториях, в планетарии, в Ботаническом саду и на скалодроме. Студенческие объединения университета проведут для гостей мастер-класс по фотографии и по росписи акриловыми красками.

Студенты из Донецкой национальной академии строительства и архитектуры увидят достопримечательности Самары, побывают на речной прогулке и в доме- музее И.Е. Репина в селе Ширяево.

Также студенты из Донецка посетят фестиваль "Креатив на Волге", который пройдет в ближайшие выходные на Станкозаводе, посетят кинотеатр под открытым небом на набережной в Самаре и присоединятся к проекту "Самара в движении".

Сопровождать гостей будут кураторы – студенты Самарского университета им. Королёва.

Студенты из Донецкой национальной академии строительства и архитектуры проведут в Самарской области неделю – с 17 августа по 25 августа.

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