В Самарскую область прибыл ковчег с мощами Сергия Радонежского

545

В четверг, 4 августа, в Софийский собор региональной столицы прибыли мощи Преподобного Сергия Радонежского. В честь особо почитаемого в православии святого митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел божественную литургию, в которой вместе с земляками принял участие губернатор Дмитрий Азаров.



В этом году исполняется 600 лет со дня обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского. В связи с этим событием организованы масштабные мероприятия по прославлению святого. Они начались в День России, 12 июня. Из Сергиева Посада ковчег будут перевозить по 60 крупным городам страны. Совокупная протяженность маршрута составит более 30 тысяч километров.



«Уверен, что мощи Преподобного Сергия Радонежского, которые в эти дни будут находиться в Самаре, придадут духовных сил всем жителям и гостям региона, которые придут прикоснуться к ним и вознести свои молитвы к Богу», – отметил глава региона.



«Мы из веков слышим его слова: «Верою, любовью и единением спасемся». Образ Сергия Радонежского стоит перед взором нашей истории. Он был явлен и прославлен не случайно. В то сложное и непростое время, когда был необходим духовный лидер, состоялось объединение наших земель и возродилось наше православное Отечество. И сегодня он дорог сердцу каждого верующего человека», – отметил митрополит Сергий.



В ближайшие два дня святыня будет находиться в Софийском соборе Самары. Прикоснуться к мощам могут все жители и гости города: 4 августа – до 20 часов вечера, а 5 августа – с 8 утра до 19:00.

Фото — Юлия Рубцова