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В Самарском Историческом парке открылась мультимедийная выставка «Война. Герои и подвиги»

7 ноября 2022 16:47
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В торжественной церемонии приняли участие представители военно-патриотических клубов, поискового движения Самарской области, курсанты СЮИ.

6 ноября в Историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги», посвященная сохранению памяти о советских солдатах и офицерах, их героическим подвигам во время Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие представители военно-патриотических клубов, поискового движения Самарской области, курсанты Самарского юридического института.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов: «Хотел бы высказать слова признательности в адрес руководителя Российского военно-исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского, благодаря замыслу и усилиям которого, поддержанным Министерством культуры РФ, Правительством Самарской области в части организации, за реализацию этого замечательного проекта. Российское военно-историческое общество основное внимание уделяет сохранению родной истории, ведь именно знание истории лежит в основе патриотизма. А те, кто пренебрегают этими знаниями, проходят плохие уроки. Выставка неслучайно имеет название «Герои и подвиги». Ведь самые отточенные стратегические замыслы и выверенные тактические решения невозможно воплотить без героизма и самоотверженности тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Эта выставка кому-то напомнит, а кто-то впервые узнает благодаря ей о подвигах наших предков, наших соотечественников».

Выставка приурочена к 80-летию Битвы за Москву. В ярких и запоминающихся образах восемь разделов мультимедийного проекта раскрывают посетителям историю Великой Отечественной войны, демонстрируя множество уникальных фотоснимков военной хроники. Благодаря современным технологиям их герои буквально «оживают», рассказывая свои судьбы и возвращая зрителя к тем трагическим событиям.

«Президент России Владимир Путин на встрече с историками Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества отметил, насколько важны интерактивные форматы в изучении и популяризации истории. Данный проект именно интерактивный, мультимедийный. Выставка уже побывала в 10 регионах страны, ее увидели почти 2 млн человек. Мы благодарим самарское региональное отделение РВИО - одно из лидеров среди региональных отделений в стране - за то, что приняли эту выставку здесь», - отметила исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.

В Самарской области выставка «Война. Герои и подвиги» ждет своих посетителей в Историческом парке «Россия – Моя история» до 26 ноября по адресу: ул. Красноармейская, 131. Время работы: с 11.00 до 19.00.

Федеральный мультимедийный проект реализован Музеем военной истории и Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка

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