В Самарском зоопарке выбирают лучшую пару питомцев!

186

Выбирайте "Лучшую пару Самарского зоопарка - 2023".

На титул претендуют 24 пары

Голосование продлится до 13 февраля до 16-00.

https://vk.com/samarazoo?w=wall-8385145_12302/all



14 февраля будут подведены итоги, лучшая пара будет награждена памятным знаком – «сердечком» и получит в качестве приза за победу любимое лакомство.

Для посетителей проведут экскурсию и расскажут о наших замечательных животных - амурских тиграх Кактусе и Кассандре, нильских крокодилах - Кузе и Герде, крокодиловых кайманах Тоше и Кокоше, полярных совах Вьюге и Буране и о многих других парах, их поведении в брачный период, семейной жизни и воспитании потомства.

Фото: Дильдина Светлана