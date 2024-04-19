В самарском зоопарке стартует конкурс рисунков "Животные - участники войны"

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Собаки, лошади, ослы, верблюды, олени, голуби, кошки, козы и многие другие животные – не раз выручали людей: участвовали в разминировании взрывных устройств, останавливали танковые наступления, взрывали вражеские боевые машины и корабли, отправляли важные донесения, спасали от голода и смертельных ран, перевозили грузы, поддерживали боевой дух солдат и давали эмоциональную разгрузку!

Предлагаем ребятам изобразить всё это на листе бумаги в любой технике!



Присылайте качественные фотографии своих работы на почту: zookonkurs24yandex.ru до 7 мая.

Возраст участников с 7 лет до 17 лет.

Укажите ФИО и контактную информацию.

Все участники получат сертификаты, а победители грамоты и призы

