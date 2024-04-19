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В самарском зоопарке стартует конкурс рисунков "Животные - участники войны"

19 апреля 2024 09:08
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В самарском зоопарке стартует конкурс рисунков "Животные - участники войны"

Собаки, лошади, ослы, верблюды, олени, голуби, кошки, козы и многие другие животные – не раз выручали людей: участвовали в разминировании взрывных устройств, останавливали танковые наступления, взрывали вражеские боевые машины и корабли, отправляли важные донесения, спасали от голода и смертельных ран, перевозили грузы, поддерживали боевой дух солдат и давали эмоциональную разгрузку!
Предлагаем ребятам изобразить всё это на листе бумаги в любой технике!


Присылайте качественные фотографии своих работы на почту: zookonkurs24yandex.ru до 7 мая.
Возраст участников с 7 лет до 17 лет.
Укажите ФИО и контактную информацию.
Все участники получат сертификаты, а победители грамоты и призы
 

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