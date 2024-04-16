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В Самарском университете состоится VII Самарский фестиваль языков - уникальное для города событие

16 апреля 2024 11:41
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в Самарском университете состоится VII Самарский фестиваль языков - уникальное для города событие

21 апреля кафедра русского языка и массовой коммуникации Самарского университета приглашает на VII Самарский фестиваль языков. Мероприятие пройдет в 27 корпусе Самарского университета им. Королева (ул. Потапова 64/163).

Стать участником лингвистического праздника может любой желающий, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Фестиваль посвящён языкам народов мира, лингвистике и межкультурной коммуникации.

В этом году фестивальная программа откроется лекцией д.ф.н, профессора кафедры русского языка и массовой коммуникации Л. А. Киселёвой «Body language в межличностном общении: универсальность или этноспецифичность?». Гости фестиваля смогут узнать больше о невербальном языке, а также о том, как и где его используют.

После лекции гости смогут посмотреть фильм-сказку о любви и долге на немецком языке, презентацию которого проведет Центр немецкого языка Самарского университета.

Будут проведены интерактивные мастер-классы и от языковых школ: интерактивный мастер-класс «Speaking skills: successful presentation» («Я – Полиглот») и интерактивный мастер-класс «Как успешно сдать международный экзамен в Самаре» («Wiseman Skills»).

Для гостей, желающих познакомиться с русским языком в нестандартной форме, будет организована лингвистическая игра «Лингвоархеология».

Традиционно на фестивале будет организована серия языковых мастер-классов. В этом году участники фестиваля познакомятся с 10 языками мира: английским, болгарским, древнегреческим, турецким, чешским, испанским, сербским и китайским языками, а также с урду и панджаби, мастер-классы по которым будут проводиться на английском языке. Спикерами выступят студенты, аспиранты и преподаватели Самарского университета, а также приглашенные специалисты. Гости фестиваля смогут не только узнать что-то новое о языках, но и выучить несколько ключевых фраз каждого из них.

Параллельно с мастер-классами пройдут финалы двух конкурсов – звучащих эссе и чтецов произведений на английском языке «English poetry».

Завершится языковой праздник концертом.

 Расписание:

  • 10:00 – открытие Самарского фестиваля языков.

  • 10:30 – Интерактивная лекция Л. А. Киселёвой «Body language в межличностном общении: универсальность или этноспецифичность?»

  • 11:30 – Интерактивный мастер-класс «Speaking skills: successful presentation» («Я – Полиглот»)

  • 11:30 – Фильм-сказка о любви и долге (на немецком языке с субтитрами)

  • 12:30 – Интерактивный мастер-класс «Как успешно сдать международный экзамен в Самаре» («Wiseman Skills»).

  • 12:30 – Лингвистическая игра “Лингвоархеология”

  • 13:30 – Кофе-брейк

  • 14:00 – Финал конкурса звучащих эссе

  • 14:00 – Финал конкурса чтецов произведений на английском языке «ENGLISH POETRY».

Мастер-классы по языкам мира:

  • 14:00 – болгарский язык / древнегреческий язык / турецкий язык;

  • 15:00 – чешский язык / урду (на английском языке) / испанский язык;

  • 16:00 – сербский / панджаби ( на английском языке) / китайский язык.

17:30 – Заключительный концерт Самарского фестиваля языков.

 Более подробную информацию о Самарском фестивале языков можно найти в официальной группе фестиваля на странице «ВКонтакте».

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