В Самарском университете им. Королёва запустили "фабрику процессов"

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В этом учебном комплексе студенты Института авиационной и ракетно-космической техники, а также Передовой инженерной аэрокосмической школы осваивают инструменты бережливого производства

В Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва запущена фабрика процессов. Этот учебный комплекс развернут на кафедре производства летательных аппаратов и управления качеством. Часть необходимого оборудования и программного обеспечения приобретена за счет средств Передовой инженерной аэрокосмической школы.

До недавнего времени фабрики процессов открывали у себя лишь крупные предприятия – там, где решили внедрить систему бережливого производства. Однако эти учебные центры не предназначались для студентов вузов. В них проходили подготовку действующие сотрудники самих предприятий, уже имеющие реальный производственный опыт.

Среди высших учебных заведений региона первыми собственную фабрику процессов открыли в Самарском университете им. Королёва. Это позволило включить в учебный процесс практические работы по теме бережливого производства и расширить перечень компетенций, приобретаемых студентами инженерных специальностей.

"Современному инженеру необходимо владеть инструментами бережливого производства. Он должен уметь применять их на практике как при оптимизации действующих производственных мощностей, так и при проектирования новых. Фабрика процессов помогает будущим инженерам понять базовые принципы организации современного эффективного производства", – поясняет Дмитрий Антипов, заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством.

Во время практических работ на фабрике процессов студенты организуют и оптимизируют работу производственных участков. Кроме того, в распоряжении преподавателей имеются учебные тренажеры, имитирующие переналадку штамповой оснастки, и тренажеры по повышению производительности труда сборочных операций. Процессы, рассматриваемые на "фабрике", хорошо моделируют типовые проблемы, с которыми сталкиваются производственники. На этих несложных примерах студенты учатся балансировать производственные потоки, оптимизировать внутрицеховую логистику, сокращать потери и повышать производительность труда.

В настоящее время на фабрике процессов идет подготовка и отработка учебных кейсов по технологии серийного производства малых беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), чтобы студенты Института авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ) могли изучать бережливое производство на примере из авиастроения. Это очень своевременный шаг, если учесть, что сейчас аэрокосмическая отрасль переходит к крупносерийному производству малоразмерной космической и авиационной техники. Перед отраслью поставлена задача: наладить выпуск сотен и тысяч малых спутников, десятков тысяч беспилотников.

Фото: Олеся Орина