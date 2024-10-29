В самарском ТЦ «Мегастрой» ликвидировали условный пожар

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Сегодня в Самаре сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое учение в здании торгового центра «Мегастрой».

По тактическому замыслу учения, произошел пожар на 1 этаже здания в секции №101 магазина ковров и напольного покрытия.

Сработала система автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Одновременно с этим началась эвакуация людей из здания администрацией центра. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений были проведены спасательные работы с помощью звеньев газодымозащитной службы. В сопровождении пожарных люди, находящиеся в здании, вышли наружу. Условного пострадавшего вынесли на носилках.

Была обеспечена защита объекта с последующей ликвидацией очага пожара.

Руководил учением заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе), полковник внутренней службы Игорь Быков:

«Цель проводимого сегодня пожарно-тактического учения - отработка действий личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара в здании с массовым пребыванием людей, оценка работы звеньев газодымозащитной службы. В ходе учения были отработаны дополнительные вводные по потере связи со звеном ГДЗС на 4 этаже здания и выход из строя пожарной автоцистерны, установленной на пожарный гидрант. Все задачи учения были выполнены, цели достигнуты».

Всего в пожарно-тактическом учении принимало участие 15 единиц техники и 70 человек личного состава. В ходе учения персоналом было эвакуировано из здания 150 человек, а также спасен один условно пострадавший.

Фото: ГУ МЧС СО