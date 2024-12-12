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В самарском центре «Мой бизнес» пройдет встреча «Мама-предприниматель»

12 декабря 2024 12:53
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В самарском центре «Мой бизнес» пройдет встреча «Мама-предприниматель»

13 декабря 2024 года с 15.00 до 17.30 в региональном центре «Мой бизнес» состоится предновогодняя встреча «Мама-предприниматель». Мероприятие для женщин-предпринимательниц традиционно проводится в конце года, чтобы участницы смогли обменяться итогами года, встретиться с интересными спикерами, получить приятные эмоции.

Экспертами выступят опытные предпринимательницы, которые осветят самые актуальные темы:
- «Как выбрать свой продукт? Разница между тем, что хочется продавать и тем, что покупают»
Спикер: Алла Селицкая, основатель собственного бренда одежды, дизайнер
- «Быть, а не казаться: как продвигать бренд и превосходить ожидания клиентов»
Спикер: Ирина Стебнева, основатель сети оптик докторов Стебневых, кандидат медицинских наук
- «Как построить коммуникацию с клиентами и заказчиками оффлайн?»
Спикер: Надежда Космирова, директор по развитию Семейной клиники КОСМА, продюсер и ведущая ГТРК Самара, кандидат экономических наук.

Во второй части встречи вместе с Ольгой Жмиевской, выпускницей программы «Мама-предприниматель», победительницей регионального этапа премии «Бизнес-успех» в номинации «Премия для самозанятых» участницы сделают елочную игрушку своими руками.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке: https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_vm5wu/.

Сегодня для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению.
Эта работа ведется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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