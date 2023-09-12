В самарском Росреестре зажглись новые «звезды»

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В Управлении Росреестра по Самарской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Созвездие». В 2023 году конкурс проводился в 19-й раз, традиционно - в семи номинациях: «Дебют», «Верность профессии», «Профи», «Наставничество», «Инициатива», Творчество», «Единство». В юбилейный год структурными подразделениями Управления были выдвинуты 70 госслужащих, 31 из них, включая два отдела, в этом году заслуженно получили свои «звезды».

Оценивало номинантов компетентное жюри во главе с руководителем Управления Росреестра по Самарской области Вадимом Владиславовичем Маликовым. «Государственная служба является особенной сферой профессиональной деятельности, - говорит Вадим Владиславович. - Профессия государственного служащего требует от специалистов целого комплекса знаний, умений, личностных качеств и компетенций; необходимы глубокие знания законодательства, высокий уровень ответственности за свои действия, умение находить эффективные решения в рамках нормативных требований. И цель конкурса «Созвездие» – поддержать профессиональный и творческий потенциал госслужащих, стимулировать их интерес к внедрению новых подходов в профессиональной деятельности».

Конкурс «Созвездие» служит эффективной мотивацией к профессиональному росту, оттачиванию профессиональных навыков и умений. Стоявшая у истоков регистрационной системы в Самарской области, а в данный момент уполномоченный по правам человека Самарской области - Ольга Дмитриевна Гальцова, поздравив победителей конкурса, в частности отметила: «В этом году исполнилось 25 лет создания государственной системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Самарской области. Отрадно, что сегодня Управление Росреестра по Самарской области является одним из лучших учреждений в России, подавая пример коллегам из других регионов. Профессиональный конкурс Управления стал доброй традицией - на следующий год он отметит свое 20-летие. Участники конкурса смогли проявить свои профессиональные качества, показать свои таланты и достижения. Тот опыт, который они получили, несомненно поможет им в работе – реализации одного из важнейших прав граждан, гарантированного статьей 35 Конституции Российской Федерации – права на собственность. От всего сердца желаю всему коллективу Управления Росреестра по Самарской области благополучия, процветания, мира, добра, а также новых побед и свершений!».