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В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)

14 июля 2025 16:06
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В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)

1440 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами было проведено в I полугодии 2025 года Управлением Росреестра по Самарской области, в качестве профилактических мер объявлено 1003 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора), на которых подробно рассказали об изменении с 1 марта 2025 года законодательства Российской Федерации в части использования земельных участков.

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына рассказала о понятии и сроках освоения земельных участков: «Понятие «освоение» участка подразумевает выполнение собственником мероприятий по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Собственник земельного участка приступает к его использованию со дня приобретения прав на него. Если право возникло до 01 марта 2025 года, то обязанность приступить к использованию земельного участка возникает с 01 марта 2025года, а в случае, если требуется освоение данного участка, трехлетний срок для такого освоения исчисляется также с 01 марта 2025 года.»

Отдельным вопросом звучало использование информационных систем при осуществлении государственного земельного надзора. Речь шла, в том числе, о мобильном приложении «Инспектор», которым может воспользоваться как проверяющее лицо (инспектор), так и контролируемое (проверяемый). С помощью данного приложения проводятся дистанционные проверки и контрольные (надзорные) мероприятия в сфере контроля и надзора. 

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