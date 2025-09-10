110

В самарском Росреестре подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Созвездие». Конкурс проходил в семи номинациях: «Дебют», «Верность профессии», «Профи», «Наставничество», «Инициатива», Творчество», «Единство». 17 госслужащих получили свои «звезды», в том числе члены первичной профсоюзной организации ведомства.

Профессиональные качества, эффективность работы, таланты и достижения номинантов оценивало компетентное жюри во главе с руководителем самарского Росреестра Вадимом Маликовым.

«Работа в Управлении Росреестра по Самарской области требует от сотрудников целого комплекса знаний, умений, личностных качеств и компетенций, - говорит Вадим Маликов. – Специалистам необходимы глубокие знания в области законодательства, высокий уровень ответственности за свои действия, умение находить эффективные решения в рамках своих компетенций. Цель конкурса - поддержать профессиональный и творческий потенциал госслужащих, их интерес к поиску новых подходов в профессиональной деятельности. Этот конкурс служит эффективной мотивацией к профессиональному росту, оттачиванию профессиональных навыков и умений».