В Самарском регионе провели антинаркотические беседы со школьниками

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Подросткам напомнили об ответственности за незаконный оборот наркотиков и призвали их вести здоровый образ жизни.

В Приволжском и Похвистневском районе в рамках профилактического мероприятия «Чистое поколение - 2024», полицейские и общественники провели антинаркотические беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактики наркомании и правонарушений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков, с учащимися средних школ.

В ходе мероприятий сотрудники полиции в доступной форме рассказали ребятам о том, как наркотики влияют на юный организм и какая ответственность предусмотрена законом за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Полицейские предупредили ребят, что даже разовое употребление наркотиков вызывает зависимость, которую побороть самостоятельно уже невозможно.

Общественники, в свою очередь, призвали подростков быть бдительными и отказываться от сомнительных предложений о «легком заработке», а также вести здоровый образ жизни.

В завершение встреч ребята поучаствовали в викторине под названием: «Жизнь без наркотиков», в ходе которой подростки активно отвечали на вопросы, а после поблагодарили организаторов за полезное мероприятие.