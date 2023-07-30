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В Самарском регионе полным ходом идет Всероссийская акция «Мы граждане России»

30 июля 2023 15:45
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В Самарском регионе полным ходом идет Всероссийская акция «Мы граждане России»

Сотрудники полиции совместно с общественниками вручили юным жителям региона главный документ гражданина Российской Федерации.

В рамках Всероссийской акции «Мы граждане России» состоялись торжественные мероприятия, в ходе которых ребятам вручили главный документ гражданина Российской Федерации.

В отделе полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили 9 жителей Кировского района, отличившихся в учебе и спорте, увлеченные научной и творческой деятельностью.

Подростки и их родители поблагодарили организаторов мероприятия, с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве гордости, которое они испытали в этот день.

В городе Сызрань торжество, проходящее в летнем лагере «Планета Дружба», началось с исполнения Государственного гимна Российской Федерации и поднятия Государственного флага.

Ребята, отдыхающие в оздоровительном лагере и их педагоги – наставники со всей ответственностью подготовились к торжественной линейке и с радостью поддерживали девочек, исполняя патриотические песни.

Полицейские и общественники не оставили без внимания и тех, кому еще предстоит процедура получения паспорта гражданина РФ. Еще пятнадцати детям, отдыхающим в летнем лагере, скоро исполниться 14 лет и они будут получать главный документ уже после окончания заезда.

В актовом зале МО МВД России «Борский» состоялась церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, в которой приняли участие начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Оксана Александровна Такмакова совместно с заместителем начальника полиции по охране общественного порядка подполковником полиции Алексеем Евгеньевичем Дъячковым.

В ходе мероприятия свои первые паспорта получили двое юношей, достигшие 14-летнего возраста.

 

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