В Самарском регионе полным ходом идет Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»

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Общественники проверили работу дежурной части и изолятора временного содержания граждан.

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета при ОМВД России по городу Чапаевску провели проверку деятельности структурных подразделений территориального органа, обеспечивающих принудительное содержание подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и задержанных лиц, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Вначале проверки общественники посетили изолятор временного содержания, где в сопровождении заместителя начальника младшего лейтенанта полиции Сергея Савельева осмотрели следственные комнаты, помещения охранно-конвойной службы, медицинский пункт, информационный стенды, а также осмотрели места принудительного содержания.

Далее представители Совета направились в дежурную часть, где начальник майор полиции Иван Тарелко и оперативный дежурный майор полиции Сергей Никитин рассказали общественникам о системе «Безопасный город», работе с системой «112», о том, как ведется регистрация сообщений в полицию, как работает следственно-оперативная группа и как направляются наряды полиции, обеспечивающие защиту и безопасность жителей Чапаевска.

В завершение визита председатель Общественного совета Александр Складчиков отметил, что каких-либо существенных замечаний в ходе проверки не выявлено. Работа Отдела полиции оценивается положительно.