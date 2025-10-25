Я нашел ошибку
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ
В Самарской области могут построить два новых завода
В Самарской области могут построить два новых завода
В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"
В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ

25 октября 2025 16:24
62
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ

Исследовать самые интересные литературные места губернии и делиться в рамках проекта своими открытиями в соцсетях самарцы могут до 31 октября включительно.

Напомним, что новый сезон акции стартовал весной этого года. Отметиться в проекте на протяжении минувших месяцев уже успели жители из разных уголков региона. На своих личных страницах «ВКонтакте» они рассказывали друзьям о местах на карте Самарской области, которые напоминают им о любимых книгах, литературных героях, писателях, о важных исторических событиях, деятелях науки и искусства, повлиявших на облик Самары и всей России.

Поистине, в Самарской области есть огромное количество достопримечательностей, упомянутых и воспетых в стихах и прозе, носящих имена известных людей или связанных с их биографиями. В Самаре бывали, жили, творили, трудились многие выдающиеся личности – писатели Алексей Толстой и Максим Горький, учёные-конструкторы Сергей Королёв и Николай Кузнецов, композитор Дмитрий Шостакович и поэт Владимир Высоцкий, а также десятки и сотни других прославленных деятелей. Областная научная библиотека предлагает самарцам вспомнить об этих и других замечательных людях и рассказать о них и их литературных трудах своим друзьям «ВКонтакте», приняв участие в проекте #САМАРАЧИТАЙ.

Правила акции просты. Участникам нужно:

1) сфотографировать себя, родных или друзей на фоне достопримечательности или записать видео;

2) сопроводить визуальный материал рассказом о том, как запечатлённая достопримечательность связана с рекомендуемой вами книгой и её автором. Книгу лучше всего взять на фотопрогулку с собой!

3) опубликовать пост на свой личной странице «ВКонтакте», дополнив его хештегом #самарачитай.

Все участники акции получат именные электронные сертификаты, а авторы лучших публикаций также будут удостоены призов от Самарской областной универсальной научной библиотеки и партнёров акции*. Победители смогут получить билет в театр, книгу или брендированный мерч.

Хотите попробовать себя в роли виртуального гида и рассказать всем о своих любимых литературных местах Самарского края? Тогда присоединяйтесь к акции #САМАРАЧИТАЙ!

Заявки на участие в проекте принимаются до 31 октября включительно. О подробных правилах акции можно узнать в её положении и в сообществе СОУНБ «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

