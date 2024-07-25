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В Самарском регионе общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

25 июля 2024 11:16
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В Самарском регионе общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг»

Общественники регионального главка и города Тольятти проверили работу отдела полиции.

В Тольятти в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления контроля за деятельностью полиции председатель Общественного совета регионального главка Александр Шахов и представитель Совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов проверили работу отдела полиции по Комсомольскому району.

Начальник отдела подполковник полиции Андрей Балышев рассказал общественникам об особенностях работы дежурных частей и ответил на все интересующие вопросы.

Представители Советов обратили внимание на наличие информационных стендов, проверили актуальность размещенных на них сведений, в том числе о предоставлении государственных услуг.

Общественники удостоверились в исправности специальных кнопок вызова и наличии пандусов для маломобильной группы граждан, отметили доброжелательность и опрятный внешний вид сотрудников.

В ходе беседы с оперативными дежурными представители общественности поинтересовались количеством и содержанием поступающих в дежурную часть сообщений о преступлениях и правонарушениях за сутки.

Сотрудники полиции ответили на вопросы проверяющих и проинформировали общественников об оперативной обстановке на обслуживаемой территории.

Представителями общественности было рекомендовано обратить внимание на состояние безопасности детского оздоровительного лагеря «Плёс», в том числе системы охраны. 

По итогам проверки председатель Общественного совета регионального главка Александр Шахов отметил, что, несмотря на ряд замечаний относительно ремонта здания, работу территориального органа внутренних дел оценивает положительно.

 

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