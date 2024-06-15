В Самарском регионе набирает обороты Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом»

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В Похвистнево на базе Дома молодежных организаций прошла беседа с подрастающим поколением, посвященная профилактике мошенничества.

Оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием IT технологий старший лейтенант полиции Владимир Григорьев напомнил юношам и девушкам правила безопасности при общении с незнакомцами в сети Интернет.

Полицейский рассказал о различных способах, с помощью которых мошенники похищают денежные средства и данные граждан. Старший лейтенант отметил, что зачастую молодые пользователи сети становятся жертвами фишинга.

Перейдя по присланной ссылке на сайт двойник и пройдя авторизацию, незнакомец получает полный доступ к странице человека и путем шантажа выманивает денежные средства.

«Помните, что для злоумышленников полезны любые сведения о жертве, поэтому нужно думать какую информацию можно опубликовать в социальной сети, а какую нет» - говорит оперуполномоченный.

В завершение мероприятия председатель Общественного совета при межмуниципальном отделе Татьяна Вобликова пожелала подросткам безопасных каникул и напомнила о необходимости предупредить своих близких о безопасности в Интернете и общении по телефону.

В свою очередь, в Чапаевске сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета Ольгой Алехиной организовали для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних профилактическую беседу.

В ходе беседы инспектор ПДН старший лейтенант полиции Ольга Счастьева рассказала ребятам о правилах безопасного поведения и самых распространённых нарушениях, совершаемых подростками на железной дороге.

Сотрудник полиции напомнила о том, что переходить железнодорожные пути нужно только в специально оборудованных местах: по настилам, тоннелям, наземным мостам; о недопустимости нахождения на объектах ж/д транспорта в наушниках и капюшоне.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Татьяна Монахова рассказала ребятам о проблемах, которые могут у них возникнуть в случае передачи их банковской карты третьим лицам.

Татьяна Сергеевна напомнила, что при продаже или передаче банковской карты третьему лицу, в случае если на эту карту или счет будут поступать средства, полученные мошенническим путем, виновным, в том числе, может оказаться и владелец карты.

В завершении мероприятий сотрудники полиции пожелали ребятам интересных и, главное, безопасных каникул.