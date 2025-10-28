Я нашел ошибку
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
В Самарском политехе создали оригинальный аппарат для физиотерапии и косметологии

28 октября 2025 10:20
143
В Самарском политехе создали оригинальный аппарат для физиотерапии и косметологии

Магистранты факультета машиностроения, металлургии и транспорта Денис Услин и Мария Киселёва и сотрудники центра прототипирования и реверсивного инжиниринга «Идея» Самарского политеха Дарья Краснова, Ксения Игнатова, Искандар Сафиуллин, Виктор Стукалов, Евгений Рыганов и Николай Карасёв под руководством доцента кафедры "Технология машиностроения, станки и инструменты" Альберта Галлямова разработали массажное оборудование «LovePG SFERA» для подтяжки кожи (кроме лифтинга лица), коррекции фигуры, косметического и спортивного массажа и т.д. Проект реализуется по заказу индустриального партнёра Самарского политеха, компании по производству массажного оборудования  LovePG.

Многие зарубежные производители компонентов для массажного и косметологического оборудования покинули Россию, что создало непростую ситуацию на рынке. «Наш аппарат станет надёжным решением этой проблемы, - говорит руководитель проекта Альберт Галлямов. - Он на 95 процентов  состоит из отечественных компонентов. Это позволит избежать трудностей, связанных с поставками и ожиданием продукции из-за границы».

Политеховцы сделали оригинальный аппарат, соответствующий всем требованиям, предъявляемым современному медицинскому оборудованию, и учли недостатки аналогов и потребности потенциальных заказчиков. 

Комплексное воздействие массажёра на тело обеспечивает интенсивную микростимуляцию, ускоряет синтез коллагена и эластина, эффективно устраняет проявления целлюлита, ликвидирует лимфостаз и венозный застой.

Особенность изделия, созданного командой Политеха – в простоте использовании, удобном интерфейсе и высокой эффективности. В отличие от аналогов политеховский массажёр весит меньше и стоит дешевле. Его можно использовать в медицинских учреждениях, косметологических и массажных кабинетах.

Разработчики изготовили три аппарата и успешно провели технические и клинические испытания. Пакет регистрационных документов направлен в Росздравнадзор для того, чтобы получить удостоверение медицинского изделия. Разработчики намерены начать серийное производство аппаратов и выйти на отечественный и зарубежный рынок.

К слову, высокие компетенции Самарского политеха в области реализации подобных проектов и развитии инженерного образования были подтверждены в первом рейтинге инженерных вузов России, представленном аналитическим центром «Эксперт» (https://expert.ru/rating/arkhiv_r/naukar/reytingi-inzhenernykh-vuzov-rossii/universitety-otsenili-izobretatelno/). В авторитетном исследовании Самарский государственный технический университет занимает 28 место после ведущих столичных и федеральных научно-исследовательских университетов. В предметном рейтинге «Развитие передовых цифровых технологий» (Приоритет научно-технологического развития России А) он входит в интервальную группу мест 19-22, в рейтинге «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике» (Приоритет научно-технологического развития России Б) – в группу мест 27 – 32. Это лидирующие позиции среди вузов Самарского региона.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

