В Самарском политехе разработали собственную магнитную мешалку для коррозионных исследований

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Студенты Политеха создали аппарат, который имитирует условия возникновения коррозии в трубопроводах и сепараторах. Прототипом стало устройство, приобретённое при поддержке компании «Роснефть». Прибор, созданный политеховцами, легче и компактнее него. К тому же, модернизированное устройство позволяет проводить испытания сразу в трёх ёмкостях и измерять скорость циркуляции жидкости. Идея для разработки возникла на кафедре «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств», где проводятся коррозионные испытания. Созданный механизм – результат инженерных усилий студентов разных факультетов.

Аппарат представляет собой небольшой ящик, похожий на электроплитку. Керамический нагреватель смонтирован под алюминиевой плитой, на которой закреплены стеклянные ёмкости.

Механический привод для прибора изготовили студенты института нефтегазовых технологий, функциональный дизайн корпуса создала Дария Ларешина с кафедры "Архитектура". Под руководством профессора Ильдара Ибатуллина студенты кафедры "Радиотехнические устройства" разработали электронную начинку прибора и программное обеспечение.

- Изготовление мешалки стало для нас отличным опытом, - рассказывает Егор Сухов, студент института нефтегазовых технологий. - Мы подошли к проекту без спешки, скорее как к хобби, которое приносило удовольствие и помогало отвлечься от учёбы. Корпус и основные детали мешалки мы напечатали на 3D-принтере и собрали работающую конструкцию.

Новый аппарат оснащён специальными регуляторами, которых нет в прототипе. Один из них задаёт различную скорость перемешивания жидкости в колбах, а другой отвечает за равномерный подогрев.

Ильдар Ибатуллин, заведующий кафедрой:

- Для перемешивания жидкости мы установили систему магнитов. Одни из них находятся внутри стеклянных ёмкостей, а другие размещены с обратной стороны плиты. Вращение магнитов происходит благодаря шаговому двигателю, который приводит в движение ведущую шестерню внутри устройства.

Прибор также оборудован подсветкой, которая помогает наблюдать за наночастицами оксидов железа и меди, образующихся во время коррозии. По силе рассеивания света можно определить их размер.

Магнитные мешалки - довольно востребованное лабораторное оборудование. Они широко применяются в научно-исследовательских институтах, вузах, а также на промышленных предприятиях.

Фото пресс-службы Самарского политеха.