В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь

Во время несения службы на 1 км автодороге «Кинель-Богатое-Борское» сотрудники дорожно-патрульной службы МО МВД России «Кинельский» старший лейтенант полиции Дмитрий Монахов и лейтенант полиции Александр Федосеев обратили внимание, как из припаркованного на обочине автомобиля Renault Duster вышел взволнованный мужчина. Он сообщил полицейским, что у его супруги, вероятно, из-за тромбоза, произошло повреждение вен на ноге и срочно нужна помощь.

Оценив ситуацию, сотрудники ДПС приняли решение о незамедлительном доставлении женщины в ближайшее медицинское учреждение.

Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки на служебном автомобиле, полицейские сопроводили водителя и его супругу до ближайшей больницы.

В настоящее время местной жительнице оказывается квалифицированная врачебная помощь. Благодаря своевременной госпитализации жизнь женщины вне опасности.

Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции за оперативность, профессионализм и человеческое неравнодушие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО