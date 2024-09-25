148

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева откроется выставка «Наука в лицах» – галерея портретов выдающихся российских ученых, инженеров, авторов инновационных разработок, лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Познакомиться с выставкой можно будет в главном корпусе университета с 1 октября по 10 ноября.



В октябре выставку увидят участники Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых», который пройдет в Самарском университете. В форуме традиционно принимают участие ведущие российские и мировые ученые, представители российских и международных образовательных и научных организаций, молодые ученые. Спикером форума станет один из героев выставки – Константин Вернигоров, генеральный директор экосистемы научно-исследовательских центров «СИБУР ПолиЛаб», член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах. Константин расскажет, какие карьерные возможности существуют для ученых в корпорации и поделится своим опытом научной работы в одной из ведущих российских компаний.



Выставка «Наука в лицах» третий год подряд рассказывает об авторах прорывных научных достижений в разных областях. Героями третьего сезона проекта стали авторы биопринтера для «выращивания» тканей из клеточного материала, первого в России невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака, агрегатов космических аппаратов федерального проекта «СФЕРА», отечественных автомобилей AURUS, российской нейросети Kandinsky, катализаторов для нефтехимии и других разработок.



Осенью 2024 года выставку «Наука в лицах» представят на площадках крупнейших российских вузов в регионах страны, а в ряде вузов герои проекта выступят с живыми лекциями и расскажут о своих научных достижениях, развитии российской науки и карьерных перспективах для молодых ученых в разных отраслях.



Портреты ключевых представителей российской науки и технологического сектора можно будет увидеть на площадках вузов в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге, Архангельске, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, Тюмени, Уфе, Самаре, Бердянске. В ноябре выставка будет представлена на площадке IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

Выставка «Наука в лицах» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации. Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Партнер проекта – компания СИБУР.



Информация о героях проекта доступна на сайте Десятилетия науки и технологий: https://наука.рф.

Фото: Елена Муханова, выставка "Наука в лицах"