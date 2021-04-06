В самарском метро отмывают подвижной состав после зимы

47

В период месячника по благоустройству работами охвачено все городское хозяйство, включая транспортное. Санитарному содержанию подвижного состава, задействованного в пассажирских перевозках, уделяется повышенное внимание. Так, в самарской «подземке» процесс наведения чистоты организован в усиленном режиме.

«На внутреннюю уборку только одного вагона уходит порядка 2 часов. Особенно тщательно следим за чистотой элементов, с которыми контактируют пассажиры: окон, подоконников, поручней, дверей, напольного покрытия, диванов. Помимо этого, очищается система принудительной вентиляции вагонов. Мои коллеги также отмывают потолок и плафоны освещения, - рассказала мойщик-уборщик Земфира Алеева. - Кроме того, необходимо избавить салоны от остатков песка, которым в зимний период дороги обрабатывались для борьбы с гололедом – на подошвах обуви материал заносился пассажирами в подвижной состав. Поэтому вагоны еще и пылесосят».

Для максимально тщательной уборки диваны демонтируют. К тому же под сиденьями находится оборудование, также нуждающееся в очистке.

Чистота должна быть не только внутри, но и снаружи.

«Внешняя очистка сейчас, в месячник по благоустройству, выполняется чаще: раз в неделю. Процедура многоступенчатая. Состав целиком загоняем в отдельный бокс, оснащенный автоматизированной мойкой. После того, как поверхность смочена и обработана специальным моющим средством, включается щеточное оборудование, а затем химический раствор смывается. Завершается процесс в продувочном отделении – для сушки подается сжатый воздух. Только полностью подготовленный состав направляется к пассажирским платформам», - поясняет начальник электродепо «Кировское» МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Дмитрий Андреев.

В дополнение к сезонному обслуживанию специалисты следят за состоянием подвагонного оборудования, которое тоже отмывается.

Чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и защищенно, санитарным содержанием своего технического парка муниципальное предприятие занимается круглосуточно. Основной объем работ приходится на ночную смену, когда полностью привести в порядок успевают не меньше 4 составов (16 вагонов). Днем мойщики берут, как правило, 3 состава (12 вагонов).

Сотрудники МП «Самарский метрополитен» призывают пассажиров вносить свою лепту в поддержание чистоты и внешнего облика подземного транспорта – для этого нужно всего лишь не мусорить и не портить вагоны, не наносить граффити на двери и стены, не царапать окна. Впрочем, руководство метрополитена отмечает, что в последнее время горожане стали более сознательными, и такие случаи происходят намного реже.

То же самое относится к станционным платформам, вестибюлям и переходам. Персонал предприятия здесь также систематически выполняет мойку и дезинфекцию поверхностей: в соответствии с регламентом каждые 2 часа.

Фото: администрация Самары