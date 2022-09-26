В Самарском металлургическом колледже прошла встреча студентов с ветераном боевых действий Андреем Карповым

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В Самарском металлургическом колледже при содействии военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Самары прошла встреча обучающихся 3 и 4 курсов с председателем Региональной общественной Самарской организации "Союз ветеранов десантников и подразделений спецназначения " ветераном боевых действий Андреем Карповым.

Андрей Александрович поведал о своём нелёгком боевом пути, начиная с первого опыта участия в Чеченской войне. Рассказал о качествах, которыми сегодня должен обладать настоящий мужчина. Это особенно актуально в наше неспокойное время, когда идёт частичная мобилизация и часть мужского населения страны попросту струсила.

Ребята задавали потом вопросы о страхе смерти, как его преодолеть, о вере в Бога, которая появляется после боя. Напоследок сделали общее фото на память, сообщает пресс-служба РОСО "СВД И ПСН".

Фото: РОСО "СВД И ПСН"