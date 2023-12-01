В Самарском Историческом парке пройдет военно-патриотический форум «Знание.Герои»

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8 декабря в 12:00 и 14:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре пройдет военно-патриотический форум «Знание.Герои», организованный Российским обществом «Знание».

В качестве спикера перед молодежью города выступит учитель истории и обществознания, директор Образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин, а также состоится встреча с Героем Российской Федерации Николаем Беляевым. Они расскажут о важности сохранения исторической правды в условиях информационной войны и современном понимании патриотизма.

Современные студенты и школьники являются свидетелями переломных событий: история пишется прямо на их глазах, а перемены, происходящие в мире, заставляют задумываться о многом. На форуме трека Знание.Герои молодые люди смогут получить ответы на самые актуальные вопросы. Важность сохранения исторической памяти с ребятами обсудит учитель истории и обществознания, директор Образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин. Наставник расскажет о принципах и методах ведения информационной войны, объяснит, кто и зачем искажает историческую правду. Из его выступления ребята узнают, что лучшая защита от фейков и вбросов — знание истории родной страны, умение работать с первоисточниками и проверять факты.

Также в рамках трека Знание.Герои слушатели встретятся с Героем Российской федерации, генерал-майором Николаем Беляевым. Герой проходил службу в воздушно-десантных войсках, начав её с должности командира разведывательного взвода разведывательной роты. В течение двух лет участвовал в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан. В тревожные осенние дни 1993 года, будучи заместителем командира 119-го гвардейского парашютно-десантного полка, выполняя правительственное задание, проявил высокое самообладание, выдержку и инициативу. Грамотно командовал десантниками в критической обстановке. Благодаря чётким и уверенным действиям офицера были спасены жизни многих людей. Встреча пройдет в формате диалога с молодежью, где Николай Беляев поделится своей историей и расскажет, о мужестве, смелости и решительности в сложной боевой обстановке, о событиях, которые навсегда останутся в памяти, а также какими качествами должен обладать каждый, чтобы стать настоящим Героем своей страны.

В ходе мероприятия ребята смогут задать спикерам свои вопросы и узнать их мнение об актуальных событиях.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ

(количество мест ограничено):

https://znanierussia.ru/events/znanie-o-geroyah-2599, 12+