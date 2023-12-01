Я нашел ошибку
Главные новости:
Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр
В номинации «Правоприменительная практика».
Специалисты «Т Плюс» стали лауреатами премии «Юрист года в Самарской области»
Расскажут о важности сохранения исторической правды в условиях информационной войны и современном понимании патриотизма.  
В Самарском Историческом парке пройдет военно-патриотический форум «Знание.Герои»
На площадке международной выставки «Россия», которая сейчас проходит в столице, состоялось заседание Клуба занятой молодёжи.
Кадровый потенциал Самарской области презентовали в Москве
Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку.
Новогодний почтовый ящик для писем Деду Морозу появился в Самаре
В связи с установлением холодной погоды с 30 ноября они продолжили свою работу на новом месте – на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.
Сельхозярмарки, работавшие у музея Алабина и в поселке Мехзавод, переехали на новое место
Высокой награды он удостоен за труды во благо Светлой Православной Церкви.
Помощник начальника УФСИН СО награжден Серебряным крестом
По замыслу скульптора композиция должна отражать представление об учителе людей разных поколений.
В Самаре открыли скульптурную композицию «Первый учитель»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.58
-0.3
EUR 96.88
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском Историческом парке пройдет военно-патриотический форум «Знание.Герои»

1 декабря 2023 18:46
39
Расскажут о важности сохранения исторической правды в условиях информационной войны и современном понимании патриотизма.  

8 декабря в 12:00 и 14:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре пройдет военно-патриотический форум «Знание.Герои», организованный Российским обществом «Знание».

В качестве спикера перед молодежью города выступит учитель истории и обществознания, директор Образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин, а также состоится встреча с Героем Российской Федерации Николаем Беляевым. Они расскажут о важности сохранения исторической правды в условиях информационной войны и современном понимании патриотизма.  

Современные студенты и школьники являются свидетелями переломных событий: история пишется прямо на их глазах, а перемены, происходящие в мире, заставляют задумываться о многом. На форуме трека Знание.Герои молодые люди смогут получить ответы на самые актуальные вопросы. Важность сохранения исторической памяти с ребятами обсудит учитель истории и обществознания, директор Образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин. Наставник расскажет о принципах и методах ведения информационной войны, объяснит, кто и зачем искажает историческую правду. Из его выступления ребята узнают, что лучшая защита от фейков и вбросов — знание истории родной страны, умение работать с первоисточниками и проверять факты.

Также в рамках трека Знание.Герои слушатели встретятся с Героем Российской федерации, генерал-майором Николаем Беляевым. Герой проходил службу в воздушно-десантных войсках, начав её с должности командира разведывательного взвода разведывательной роты. В течение двух лет участвовал в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан. В тревожные осенние дни 1993 года, будучи заместителем командира 119-го гвардейского парашютно-десантного полка, выполняя правительственное задание, проявил высокое самообладание, выдержку и инициативу. Грамотно командовал десантниками в критической обстановке. Благодаря чётким и уверенным действиям офицера были спасены жизни многих людей. Встреча пройдет в формате диалога с молодежью, где Николай Беляев поделится своей историей и расскажет, о мужестве, смелости и решительности в сложной боевой обстановке, о событиях, которые навсегда останутся в памяти, а также какими качествами должен обладать каждый, чтобы стать настоящим Героем своей страны.

В ходе мероприятия ребята смогут задать спикерам свои вопросы и узнать их мнение об актуальных событиях.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ

(количество мест ограничено):

https://znanierussia.ru/events/znanie-o-geroyah-2599,    12+

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
253
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
230
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
540
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
1082
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
413
Весь список