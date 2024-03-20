В Самарском Историческом парке прошла завершающая встреча турнира по «Что? Где? Когда?»

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В Самарском Историческом парке «Россия – моя история» прошла завершающая встреча турнира по «Что? Где? Когда?» в рамках региональных отборочных туров на окружную интеллектуальную олимпиаду IQ ПФО.



Более ста студентов Самарской области собрались в одном месте, чтобы выбрать команду, которая будет представлять регион на олимпиаде. В напряженной борьбе прошли все три тура. Финалисты завершили игру с разницей в 1 правильный ответ — итоговую разбивку по местам определил коэффициент сложности вопроса.



Поздравил студентов с игрой и наградил финалистов министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев.



По итогу в тройку финалистов вошли:

1 место — команда «Королёвские особи» из Самарского университета

2 место — команда «Придумай сам» из Самарского университета

3 место — команда «По Фрейду» из СамГМУ

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары