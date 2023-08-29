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В Самарском Историческом парке пройдет праздник ко Дню знаний

29 августа 2023 15:40
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Вход в экспозиции Исторического парка 1 сентября — БЕСПЛАТНЫЙ.

В Самарском Историческом парке пройдет праздник ко Дню знаний

 

 День знаний — это всегда волнующий праздник для всех учащихся, студентов, учителей, преподавателей и родителей. Исторический парк «Россия – Моя история» совместно с ТК «ГУДОК» приглашает всех 1 сентября в 13:00 на праздник, посвященный началу нового учебного года!

На площадке перед главным входом в Исторический парк «Россия - Моя история» (зона фуд-корта):

13:00 — Игротека «Игры нашего двора» (для детей 6-10 лет). Участники смогут поиграть в различные игры советского времени, такие как "резиночка", "классики", "путаница" и многие другие.

Праздничное настроение помогут создавать мимы, ростовые куклы Крокодил Гена и Чебурашка. Дополнением к мероприятию станут шары, аквагрим, сахарная вата и подарки от ТК Гудок.

Программа в Историческом парке «Россия — Моя история»:

14:00 — Квест «Культуру в массы!».
Квест об истории культуры нашей страны от династии Рюриковичей до династии Романовых, где посетители смогут узнать все тайны и загадки, которые хранит история.
Стоимость: 300 руб.

15:00 — сборная экскурсия «Рюриковичи».
Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, оказавшими решающее влияние на формирование государственности и всех сторон жизни нашей страны: основание древних городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, борьба с иноземными захватчиками, превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни, создание сильного и самобытного государства.
Стоимость: 250 руб.

16:00 — детская анимационная программа «Пусть детство звонкое смеется».
Визуальный рассказ об истории развития отечественной анимации, активные игры, марафон любимых мультфильмов: от первых шагов в анимации до современных мультипликаций, активные игры для детей.

Стоимость: 150 руб.

16:00 — сборная экскурсия «Учиться, учиться и еще раз учиться», где каждый желающий узнает о том, как давно мальчики учатся вместе с девочками, когда утвердили 1-е сентября, как «День знаний», когда и кем была создана первая азбука, и чем она отличается от букваря.
Стоимость: 250 руб.

Вход в экспозиции Исторического парка 1 сентября — БЕСПЛАТНЫЙ.

Запись на экскурсию/квест: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52
Адрес: Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка

 

 

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