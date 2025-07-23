В Самарском Историческом парке пройдет Фестиваль «Россия - Моя история. Херсонес»

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Всероссийский Фестиваль, приуроченный ко Дню Крещения Руси, пройдет 26-27 июля, накануне памятной даты. (0+)



На Всероссийском фестивале представят премьеру бенто-сериала «Россия – Моя история. Херсонес», тематические выставки и интерактивные программы.



– Херсонес – один из самых древних городов нашей страны. Ему почти две с половиной тысячи лет. Это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это, собственно говоря, легло в основу строительства единого централизованного Российского государства, поэтому для нас это место в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа. Здесь переплетается всё: и духовные начала, и государственные, и исторические, культурные наши традиции… – сказал Президент России Владимир Путин.



Святой равноапостольный князь Владимир — крестный отец для всех православных христиан. Как раз в эту эпоху до и после Крещения Руси в 988 году посетителей мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история» перенесет бенто-сериал. Это 5 коротких серий, повествующих о зарождении христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвете в Великой Византии, о взаимоотношениях с Русью, в частности осаде Херсонеса и крещении князя как условия для заключения союза между государствами и женитьбе князя Владимира на византийской царевне Анне.



Фестиваль «Россия – Моя история. Херсонес» приурочен к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Республике Крым.



В Историческом парке «Россия – Моя история» г. Самара в рамках фестиваля запланированы бесплатные мероприятия:



26 июля

11.00 – 12.00 «Живая линия». Творческая встреча с Еленой Александровной Стажук, иконописцем.



12.00 – 12.50 Лекция «Крещение Руси. Неизвестные страницы» иеромонаха Герасима (Вертея).



13.00 – 13.15 Открытие планшетной выставки «Церковь и образование».



13.15 – 14.00​ Обзорная экскурсия по экспозиции «Рюриковичи»



14.00 – 15.00​ Общероссийская премьера бенто-сериала «Россия — Моя история. Херсонес».



27 июля

14.00 – 15.00 Показ бенто-сериала «Россия — Моя история. Херсонес».