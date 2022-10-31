В Самарском историческом музее откроется интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги»

104

6 ноября в 14:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре состоится открытие интерактивной выставки «Война. Герои и подвиги». Для миллионов россиян выставка, реализованная в партнерстве с РВИО, станет возможностью для знакомства с подробностями военной хроники.

Масштабная передвижная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги», посвящена сохранению памяти о советских солдатах и офицерах, их героических подвигах во время Великой Отечественной войны. Ее герои буквально оживают благодаря современным высоким технологиям. Многие технические решения реализованы впервые, но, главное, как считают организаторы, это содержание. Оно заставляет вспомнить великих людей, героев, благодаря подвигам которых все мы живем.

Мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги», приуроченная к 80-летию Битвы за Москву, представляет историю Великой Отечественной войны в ярких, запоминающихся образах. Выставка содержит множество уникальных фотоснимков военной хроники. Их герои буквально «оживают» с помощью современных технологий. Разделы выставки:

«О них должен знать каждый», «Награда нашла героя», «Награждение не состоялось», «Приказано выжить», «Сталинградская битва», «Без срока давности», «Весна Победы», «Массовый героизм».

Мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги» продлится с 1 по 26 ноября 2022 года.

Приглашают всех желающих со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00.

Фото: минкульт СО