В Самарской области построят цех для производства компонентов ветряков
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» за первый квартал
Каждый седьмой житель Самары планирует увеличить свой текущий доход
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в дни футбольных матчей 11 и 13 апреля
Цена пива способна вырасти на 4% к маю
Самарским дачникам хотят разрешить голосовать онлайн
В Волжском районе в одном из караоке-баров продавали виски, водку после 23 часов
В Самаре в марте яйца подорожали на 10,3%
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошёл урок мужества с ветераном космической отрасли

В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошёл урок мужества с ветераном космической отрасли

В преддверии Дня космонавтики команда Молодёжки Народного фронта Самарской области совместно с сопредседателем регионального штаба Народного фронта Павлом Александровичем Покровским организовали для студентов Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна уникальную встречу. Гостем мероприятия стал человек, посвятивший жизнь развитию отечественного ракетостроения, — председатель ветеранской организации РКЦ «Прогресс» Геннадий Михайлович Аноприенко.

Встреча прошла в формате живого диалога поколений. Геннадий Михайлович поделился с молодежью личными воспоминаниями о событии, перевернувшем историю человечества, — полете Юрия Гагарина. Он рассказал, какие эмоции охватили миллионы людей в тот апрельский день 1961 года и как триумф советской науки повлиял на выбор его собственного жизненного пути.

«Глядя на горящие глаза студентов, мы понимаем, что такие встречи дают главное — личный пример. Когда ребёнок или молодой человек видит перед собой живого свидетеля великой эпохи, который рассказывает о своих чувствах 12 апреля 1961 года, космос перестаёт быть просто картинкой в телефоне. Он становится частью нашей общей истории и, возможно, будущей профессии для кого-то из этих ребят» – отметила координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Павел Покровский отметил важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Он подчеркнул, что подобные встречи помогают студентам не только узнать историю из первых уст, но и задуматься о будущей карьере в высокотехнологичных отраслях. Студенты колледжа с большим интересом слушали рассказ ветерана, задавали вопросы о работе РКЦ «Прогресс», современных космических аппаратах и о том, какими качествами должен обладать человек, решивший посвятить себя инженерному делу.

