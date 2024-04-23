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В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» ветерану СВО помогли вернуть желание жить

23 апреля 2024 17:04
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Волонтеры из Тольятти привезли мужчину в инвалидной коляске в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» в конце прошлого года.

Евгений Цыганков вырос в приемной семье, его 9-летним мальчиком забрали из детского дома. В зону СВО он отправился по зову сердца, во время боя был серьезно ранен – правую ногу потерял, левую сильно задело.

Волонтеры из Тольятти привезли мужчину в инвалидной коляске в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» в конце прошлого года. Координаторы отметили тогда, что Евгений находился в удручающим состоянии – взгляд потух, вкуса к жизни нет. Социальный координатор Оксана Пушкина взяла Евгения под полную опеку.

«Мы прикрепили его к поликлинике №10, он прошел все необходимые осмотры и анализы, - рассказывает Оксана Пушкина. - Евгению изготовили протез правой ноги в протезно-ортопедическом предприятии. По левой ноге помогли пройти лечение и реабилитацию в больнице имени Н.И. Пирогова. Социальная защита помогла оформить бойцу материальную помощь и инвалидность 2 группы. Также мы сделали Евгению постоянную регистрацию по месту жительства, решили вопросы по коммунальным платежам».

Сейчас ветеран устраивается на работу протезистом на то же предприятие, где ему изготовили протез. Он имеет огромное желание помогать людям, имеющим такую же инвалидность. Для бойца эта работа непростая, идет большая физическая активность, но он продолжает идти к своей цели.

«В скором времени я получу спортивный протез через фонд «Защитники Отечества», - говорит Евгений Цыганков. -  Жизнь не останавливается, я иду дальше. Хочу помогать таким же людям, как я. Благодарю команду филиала вообще за все. Вы помогли мне вернуться к активной полноценной жизни».

При поддержке фонда «Защитники Отечества» и Министерства обороны РФ Евгений получил удостоверение ветерана боевых действий. В новой квартире Евгения провели адаптацию жилья, чтобы мужчине было максимально комфортно дома. До СВО Евгений Цыганков занимался профессиональным дрифтингом, планирует продолжать и дальше, хоть и с протезом. Скоро в больнице имени В.Д. Середавина Евгений будет проходить свою непростую, но необходимую реабилитацию.

 

Фото:   самарский филиал фонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

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