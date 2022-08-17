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В самарском «Дворе мечты» с размахом отпраздновали День физкультурника

17 августа 2022 17:08
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Гостей ждали зарядка с чемпионкой Европы по дзюдо, веселые старты, а также выступление чирлидеров, световое флаг-шоу и мастер-классы.

На дворовой территории возле домов по адресам ул. Н.Панова, 33 и Московское шоссе, 12 прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Гостей ждали зарядка с чемпионкой Европы по дзюдо, веселые старты, а также выступление чирлидеров, световое флаг-шоу и мастер-классы.

«Двор мечты», как называют его местные жители, был благоустроен в рамках Губернаторского проекта «Содействие» - Государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы. Эта территория стала центром притяжения для жителей всего микрорайона. Праздник состоялся при поддержке Администрации Октябрьского внутригородского района г. о. Самары и 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Центрального военного округа.

В день физкультурника при поддержке Школы Олимпийского резерва здесь прошло спортивно-развлекательное мероприятие. Гости праздника приняли участие в флэш-моб-зарядке с российской дзюдоисткой, чемпионкой и призёром чемпионатов России, обладательницей Кубка России, призёром чемпионатов Европы, мастером спорта России международного класса Ириной Заблудиной.

Также на площадке прошли мастер-классы МБУ ДО «Детская школа искусств №1» и мастерская «Ётун».

Свои номера представила команда юных чирлидеров и роллер школы Rocket Roller, основанной чемпионом России по роллер-спорту в дисциплине «Прыжок в высоту»-2019 и 2020, призером всероссийских и международных соревнований Романом Акберовым.

Среди дворовых команд мальчики 9-11 лет приняли участие в мини-чемпионате по футболу.

Любители активного отдыха поучаствовали в гонках на самокатах и семейных «Веселых стартах».

Во дворе был установлен выставочный стенд от музея «Самара Космическая».

Праздничный день завершился световым флаг-шоу от команды Fire Drum.

Спонсоры и организаторы:
2-я гвардейская краснознаменная общевойсковая армия - военный медик Чернов Денис;
Общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова - генеральный директор Смирнов Максим;
Школа Олимпийского резерва.

 

Фото:   организаторы мероприятия

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