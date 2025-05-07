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В самарской транспортной полиции с праздником Великой Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны

7 мая 2025 16:27
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Полещук Анна Васильевна, как и всегда, с большой радостью встретила своих гостей.

В преддверии празднования 80-летия со дня Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. руководство, сотрудники и председатель Совета ветеранов самарской транспортной полиции поздравили ветерана органов внутренних дел на транспорте, труженицу тыла Полещук Анну Васильевну.

Анна Васильевна, как и всегда, с большой радостью встретила своих гостей. Врио заместителя начальника линейного управления МВД России – начальника отдела по работе с личным составом Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Станислав Викторович Ботаев и председатель Совета ветеранов Средеволжского ЛУ полковник милиции в отставке Сергей Александрович Сту́колов вручили ветерану войны букет цветов и ценный памятный подарок. Поблагодарили за её труд во благо людей. Пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, оставаться такой же светлой и жизнерадостной.

Анна Васильевна Полещук родилась 24 февраля 1932 в селе Озерки Челно-Вершинского района Куйбышевской (Самарской) области. Свою трудовую деятельность начала еще школьницей в родном селе. После окончания восьмилетней школы в 1949 году была направлена в Куйбышев на учебу в школу фабрично-заводского обучения № 14 при заводе «ГПЗ-4», где и продолжила работать шлифовальщицей.

В 1963 году Анну Васильевну избрали депутатом Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся, а через два года – депутатом Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся.

Как одну из передовых работниц Анну Васильевну рекомендовали для работы в органах внутренних дел.

В 1970 году Анна Васильевна поступила на работу в линейный отдел милиции на станции Куйбышев на должность секретаря-счетовода приемника распределителя. В 1987 году с должности бухгалтера централизованной бухгалтерии финансового отдела Средневолжского Управления внутренних дел на транспорте уволилась по достижении пенсионного возраста. Но не смогла сидеть без дела и снова продолжила работать в родной транспортной милиции. Проработав в милиции практически 30 лет, Анна Васильевна ушла на заслуженный отдых.

Но и в свои 93 года Анна Васильевна не может сидеть без дела. Она прекрасно шьет на машинке и свои изделия, необходимые любой хозяйке, в виде прихваток, хозяйственных сумок, подушек, пледов дарит не только соседям, но сотрудникам ОВД.

Те, кто работал вместе с Анной Васильевной говорят о ней как о скромной, отзывчивой, вежливой в общении, очень доброжелательной женщине, которая заслужила любовь и уважение сослуживцев.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

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